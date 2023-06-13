13.06.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік крав майно зі школи, яку пошкодили окупанти

Прокурори довели, що протягом січня 2023 року чоловік здійснював неодноразові крадіжки зі школи, розташованої в Київському районі Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зловмисник проникав до приміщення навчального закладу, яке було пошкоджене внаслідок обстрілів з боку зс рф, та виносив звідти майно.

Харків’янин за допомогою фомки віджимав двері кабінетів і підвальних приміщень і викрадав звідти ноутбуки, інструменти, відеокамери, вогнегасники, установки фільтрації води тощо.

Викрадене майно чоловік приніс до себе додому. Частиною накраденого він планував користуватися сам, іншу частину хотів продати.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним чоловіка у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.