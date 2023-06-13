13.06.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

"Дільничному інспектору" окупантів з Балаклії СБУ повідомила про підозру

Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника у звільнених районах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, зловмисником виявився 34-річний мешканець міста Балаклія Харківської області.

Після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» в місцевому окупаційному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

В окупаційному органі чоловіка призначили «участковым инспектором отдела участковых инспекторов полиции УВД ВГА Харьковской области».

З червня до серпня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов'язків: охороняв адміністративну будівлю тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія, здійснював контрольно–пропускний режим, оглядав речі громадян, збирав кошти за оренду торгових місць на території «Центрального ринку» та підтримував громадський порядок на закріпленій дільниці міста.

Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі фігуранту повідомлено підозру за ч. 7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення кожного колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Викриття правопорушника здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими ГУНП за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із нейтралізації агентурної мережі головного управління генштабу зс рф (відомого як ГРУ) на Харківщині.