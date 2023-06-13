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13.06.2023  11:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині зловмисників вкрав мопед у чоловіка, якому стало зле

Прокурори довели, що чоловік, маючи незняту і непогашену судимість, у липні минулого року вчинив новий злочин.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Подія трапилась в смт Малинівка Чугуївського району. Зловмисник побачив, що на узбіччі дороги лежить мопед «Honda», а поруч знаходиться водій мопеда, якому стало зле.
 
Замість того, щоб надати допомогу, чоловік вирішив скористатися ситуацією. Усвідомивши, що потерпілий знаходиться у безпорадному стані і ніяк не може йому завадити, зловмисник сів на мопед, за допомогою ключів, які знаходилися в замку запалювання, запустив двигун та поїхав з місця події.
 
Медичну допомогу потерпілому надали лікарі, які приїхали незабаром.
 
Вироком Глобинського районного суду Полтавської області чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна та на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 1 рік. 
 
Зазначений вирок оскаржений першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури в апеляційному порядку з підстав невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості та неправильного застосування положень закону України про кримінальну відповідальність. 
 
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справах Полтавського апеляційного суду підтримала позицію сторони обвинувачення: апеляційну скаргу прокурора задоволено та призначено покарання, яке належить відбувати реально.
 
Вирок суду апеляційної інстанції набрав чинності.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що нічний удар ворожих БПЛА по Харкову: сталася масштабна пожежа (фото).
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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