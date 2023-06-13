13.06.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники продовжують усувати аварії

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 62 аварійні ситуації на водоводах, передає РЕДПОСТ .



Харківводоканал

Також було упорядковано 70 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 20 водорозбірних колонок.

Напередодні аварійники усунули п'ять аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відновили дев'ять оглядових колодязів.

Зокрема, в Індустріальному районі бригади локалізували серйозну аварію на магістралі діаметром 300 мм на бульварі Грицевця. Після проведення земляних робіт ремонтники виявили кілька пошкоджень та негайно розпочали їх усунення, після чого упорядкували територію. Сьогодні районні бригади ліквідують аварійну ситуацію на магістралі діаметром 100 мм на вулиці 12 Квітня, а також займаються роботами з благоустрою.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що асфальтобетонне покриття відновлюють у Харкові.