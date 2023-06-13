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13.06.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

Енергетики відновлюють світло у Великій Комишувасі на Харківщині

Фахівці Барвінківського району електричних мереж (РЕМ) продовжують ремонтні роботи у деокупованому селі Велика Комишуваха Ізюмського району. Енергетики працюють тут з березня та майже без вихідних.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Як розповів начальник Барвінківського РЕМ Віталій Соколов, ця територія - одна з найбільш постраждалих внаслідок бойових дій. Місцева електромережа зазнала значних руйнувань: з восьми електропідстанцій у селі вціліла тільки одна. Окрім того, на 90% пошкоджена високовольтна лінія протяжністю 27 км, яка живить Велику Комишуваху.
 
"Наразі ми замінили по цій лінії 55 стійок та понад 19 км проводу, і це тільки половина від усіх  робіт. Паралельно працюємо над відновленням ліній 0,4 кВ: замінили 25 опор та понад 3 км проводу. Це дало змогу подати напругу на першу підстанцію і заживити 22 домоволодіння. Ще 17 споживачів мають можливість підключення у разі повернення до села", - зазначив Віталій Соколов.
 
За словами заступника міського голови Барвінківської територіальної громади Наталії Коптєвої, до війни у Великій Комишувасі жили 490 людей, зараз - 78.
 
"З перших днів російської агресії село страждало від авіанальотів та ударів артилерії, потім опинилося в окупації. Із 343 приватних будинків тут пошкоджено 199, інші 144 - повністю зруйновані. Люди, звичайно, з нетерпінням чекають на відновлення електропостачання, щоб розпочати ремонт власних домівок. Наші енергетики - молодці. Ми дуже їм вдячні за співпрацю та готовність виконувати свій професійний обов'язок, незважаючи на складні умови та небезпеку", - зазначила Наталія Коптєва.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники продовжують усувати аварії.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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