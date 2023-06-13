13.06.2023 17:40 Рита Парфенова

Розслідування справи «кар'єристки» з окупаційної адміністрації Вовчанська завершено: деталі і результати

Областна прокуратура направила до Чугуївського міського суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, головна спеціалістка відділу екології та охорони навколишнього середовища Вовчанської міської ради співпрацювала з окупантами.

Під час захоплення м. Вовчанськ жінка обійняла посаду «спеціаліста відділу внутрішньої політики» в окупаційній адміністрації.



Колаборантка здійснювала видачу довідок місцевим мешканцям Вовчанського району щодо реєстрації місця проживання та оформлювала документи для безперешкодного переміщення через російські блокпости.



Також обвинувачена здійснювала реєстрацію та постановку на облік людей, які приїздили з інших тимчасово окупованих районів Харківської області до м. Вовчанськ.



Дізнання проводили дізнавачі Управління СБУ в Харківській області.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до Чугуївського міського суду Харківської області



Обвинувальний акт щодо жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-2 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що дізнавачі повідомили про підозру у скоєнні злочину місцевій жінці, яка обійняла адміністративну посаду в Ізюмському районі.









