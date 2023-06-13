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13.06.2023  17:51   Рита Парфенова

У зв'язку з ремонтними роботами у деяких селах на Харківщині не буде газу

З дев'ятої години ранку 14 червня буде відключений газ у деяких населених пунктах Харківського району.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

На час проведення робіт на газорозподільних мережах у Харківському районі, тимчасово призупиняється газопостачання споживачам наступних населених пунктів:

Черкаські Тишки

  • вул. та пров. Маяковського
  • вул. Лугова
  • вул. Іванівка
  • вул. Арсєнтьєва
  • пров. Шевченка
  • вул. та пров. Титова
  • пров. Озерний
  • вул. Голдобіна
  • вул. Підгірна

Руські Тишки

  • вул. Лісна,
  • вул. Зарічна
Відключення газу заплановане на 14 червня о 9:00.
Відновлення газопостачання планується розпочати 15 червня з 15:00.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Барвінківського району електричних мереж (РЕМ) продовжують ремонтні роботи у деокупованому селі Велика Комишуваха Ізюмського району.

 

Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  газ, харків
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