У зв'язку з ремонтними роботами у деяких селах на Харківщині не буде газу

З дев'ятої години ранку 14 червня буде відключений газ у деяких населених пунктах Харківського району.
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Барвінківського району електричних мереж (РЕМ) продовжують ремонтні роботи у деокупованому селі Велика Комишуваха Ізюмського району.
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День схиляє до моралізму та непереборного бажання докопатися до істини – якщо піти на поводу у цього вибухонебезпечного поєднання, можна зіпсувати собі кар'єру чи особисте життя.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
13 червня щороку відзначають День швейної машинки.
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