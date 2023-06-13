Трамваї у Харкові змінять графік руху: подробиці

Частину дня 14 червня у центрі Харкова не курсуватимуть трамваї.
Рух трамваїв на вул. Університетській, вул. Греківській, у пров. Рибасівському, на ділянці від пл. Павлівської до вул. Гольдбергівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 14 червня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з виконанням робіт з ремонту трамвайної колії на вул. Університетській.
У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».
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День схиляє до моралізму та непереборного бажання докопатися до істини – якщо піти на поводу у цього вибухонебезпечного поєднання, можна зіпсувати собі кар'єру чи особисте життя.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
13 червня щороку відзначають День швейної машинки.
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