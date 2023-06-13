13.06.2023 18:36 Рита Парфенова

Трамваї у Харкові змінять графік руху: подробиці

Частину дня 14 червня у центрі Харкова не курсуватимуть трамваї.



gortransport.kharkov.ua

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв на вул. Університетській, вул. Греківській, у пров. Рибасівському, на ділянці від пл. Павлівської до вул. Гольдбергівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 14 червня.



Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з виконанням робіт з ремонту трамвайної колії на вул. Університетській.



У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».