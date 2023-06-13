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13.06.2023  18:36   Рита Парфенова

Трамваї у Харкові змінять графік руху: подробиці

Частину дня 14 червня у центрі Харкова не курсуватимуть трамваї.


gortransport.kharkov.ua
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв на вул. Університетській, вул. Греківській, у пров. Рибасівському, на ділянці від пл. Павлівської до вул. Гольдбергівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 14 червня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з виконанням робіт з ремонту трамвайної колії на вул. Університетській.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так:  розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські автобуси змінюють маршрути на два місяці: деталі і причини.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  трамвай, транспорт, харків
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