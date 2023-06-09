Харківські автобуси змінюють маршрути на два місяці: деталі і причини.

Харківські міські автобуми №20е та 77е змінять шлях прямування з 10 червня по 10 серпня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з виконанням аварійних робіт з заміни ділянки теплотраси.
Цього періоду автобуси курсуватимуть так:
№20е: ст. м. «Наукова» - пр. Науки - вул. Отакара Яроша - вул. 23 Серпня - вул. Космонавтів - вул. Дерев’янка - вул. Балакірєва - пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги);
№77е: пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) - вул. Балакірєва - вул. Дерев’янка - вул. Космонавтів - вул. 23 Серпня - вул. Клочківська - пр-д 2-й Панасівський - вул. Велика Панасівська - вул. Євгена Котляра (залізничний вокзал).
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День емоційних метаморфоз, коли нудьгу змінює непідробний інтерес, а ненависть – кохання (або навпаки). При цьому почуття, що раптово спалахнули, можуть бути сильними і глибокими.
Безхмарній ночі та ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.
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