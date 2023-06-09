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09.06.2023  13:49   Рита Парфенова

Харківські автобуси змінюють маршрути на два місяці: деталі і причини.

Харківські міські автобуми №20е та 77е змінять шлях прямування з 10 червня по 10 серпня.


gortransport.kharkov.ua
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з виконанням аварійних робіт з заміни ділянки теплотраси.

Цього періоду автобуси курсуватимуть так:

№20е: ст. м. «Наукова» - пр. Науки - вул. Отакара Яроша - вул. 23 Серпня - вул. Космонавтів - вул. Дерев’янка - вул. Балакірєва - пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги);

№77е: пров. Балакірєва (лікарня швидкої невідкладної допомоги) - вул. Балакірєва - вул. Дерев’янка - вул. Космонавтів - вул. 23 Серпня - вул. Клочківська - пр-д 2-й Панасівський - вул. Велика Панасівська - вул. Євгена Котляра (залізничний вокзал).

Раніше РЕДПОСТ писав, як Харківський міський голова Ігор Терехов відреагував на примус співробітників КП «Харківський метрополітен» підписувати документ на підтримку запровадження платного проїзду.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  автобус, транспорт, харків
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