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08.06.2023  20:30   Віталій Хінєвіч

Проїзд у метро залишається безкоштовним – Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов відреагував на примус співробітників КП «Харківський метрополітен» підписувати документ на підтримку запровадження платного проїзду.

Харків метро
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
На нараді мер нагадав, що Харків лишається єдиним містом в Україні, де запровадили безкоштовний проїзд.
 
«Я обурений тим, що сталося в метрополітені, цією самодіяльністю, яка не вписується в логічні рамки в той час, коли ми робимо безкоштовний проїзд, тримаємо, на відміну від усіх міст, розуміємо, що для цього є фінансові можливості. Я сказав, що коли ми не матимемо фінансових можливостей, я вийду і чесно скажу про це харків'янам.
 
З ким ваше рішення було погоджено? Ви повертаєтеся до Радянського Союзу! Іншого я сказати не можу, це остання крапля. Я не звільняю вас, бо ми разом пройшли початок війни, лежали під російськими літаками, вибухами. Це вас врятувало. Але якщо ще раз будь-яке КП зробить щось подібне, незважаючи на особистості, я вижену», - підкреслив Ігор Терехов, звертаючись до керівництва метрополітену.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов взяв участь у міжнародній конференції про розвиток міста.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, транспорт
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