08.06.2023 19:15 Віталій Хінєвіч
Ігор Терехов взяв участь у міжнародній конференції про розвиток міста (фото)
Міжнародна конференція «Розумні технології в міському господарстві», присвячена питанням повоєнного розвитку міста, відбулася сьогодні, 8 червня, в Харкові.
Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
В обговоренні концепції «смарт сіті» взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Мер поділився планами щодо внесення низки новітніх розробок у стратегію розвитку Харкова та розповів про актуальні результати реалізації концепції «Розумне місто» протягом минулих років.
«Ми щодня працюємо над Генеральним планом розвитку міста, і його основою буде саме запровадження розумних технологій у всі сфери життєдіяльності. Після нашої перемоги Харків буде найпрогресивнішим містом України, я в цьому впевнений», - зазначив під час виступу Ігор Терехов.
Організаторами конференції виступили Міністерство освіти та науки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.
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