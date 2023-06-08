08.06.2023 19:15 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов взяв участь у міжнародній конференції про розвиток міста (фото)

Міжнародна конференція «Розумні технології в міському господарстві», присвячена питанням повоєнного розвитку міста, відбулася сьогодні, 8 червня, в Харкові.



Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

В обговоренні концепції «смарт сіті» взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов. Мер поділився планами щодо внесення низки новітніх розробок у стратегію розвитку Харкова та розповів про актуальні результати реалізації концепції «Розумне місто» протягом минулих років.

«Ми щодня працюємо над Генеральним планом розвитку міста, і його основою буде саме запровадження розумних технологій у всі сфери життєдіяльності. Після нашої перемоги Харків буде найпрогресивнішим містом України, я в цьому впевнений», - зазначив під час виступу Ігор Терехов.

Організаторами конференції виступили Міністерство освіти та науки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

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