Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області

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Гороскоп на 8 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Відома приказка «своя сорочка ближче до тіла» сьогодні буде особливо актуальною. Щоб плідно працювати у групі, чітко сформулюйте вигоду кожного.

Прогноз погоди у Харкові на 8 червня У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.