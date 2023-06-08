    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області
08.06.2023  19:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Красне, Мороховець, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка на Харківщині.
 
На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині слідчі ексгумували тіло загиблого внаслідок обстрілу селища.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.06 Надзвичайні події На Харківщині слідчі ексгумували тіло загиблого внаслідок обстрілу селища 08.06 Надзвичайні події Повідомлено про підозру жительці Харківщини, яка підтримала «руський мир» 08.06 Надзвичайні події На Харківщині чоловік втратив частину ноги, підірвавшись на міні «Пелюстка»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 