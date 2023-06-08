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08.06.2023  18:15   Віталій Хінєвіч

Міграційна служба відновила роботу ще одного відділення у Харкові

Адміністративні послуги надаються громадянам незалежно від місця реєстрації.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
 
Повідомляється, що Новобаварський відділ міграційної служби відновив роботу в повному обсязі.
 
В відділі можна відновити втрачені або знищені документи, а саме: оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки, обміняти паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку, вклеїти фотографію до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, а також  оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
 
Запис в підрозділ можливий через сервіс «Електронна черга». 
 
У відділі працює пільгова поточна черга доступна для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу. Час прийому: пн-пт 11:00-12:00.
 
Графік прийому громадян:
 
  • Пн-чт: 9:00 - 17:00
  • Пт: 9:00 - 15:45
  • Обідня перерва: 13:00 - 13:45
Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: +38(057)370-2095. Під час повітряних тривог і за відсутністю електропостачання надання адмінпослуг зупиняється.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Новобаварському районі Харкова комунальники оперативно усувають аварії.
 
Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харків, міграційна служба
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