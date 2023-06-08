08.06.2023 18:15 Віталій Хінєвіч

Міграційна служба відновила роботу ще одного відділення у Харкові

Адміністративні послуги надаються громадянам незалежно від місця реєстрації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.

Повідомляється, що Новобаварський відділ міграційної служби відновив роботу в повному обсязі.

В відділі можна відновити втрачені або знищені документи, а саме: оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки, обміняти паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку, вклеїти фотографію до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, а також оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Запис в підрозділ можливий через сервіс « Електронна черга ».

У відділі працює пільгова поточна черга доступна для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу. Час прийому: пн-пт 11:00-12:00.

Графік прийому громадян:

Пн-чт: 9:00 - 17:00

Пт: 9:00 - 15:45

Обідня перерва: 13:00 - 13:45

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: +38(057)370-2095. Під час повітряних тривог і за відсутністю електропостачання надання адмінпослуг зупиняється.