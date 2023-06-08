08.06.2023 20:00 Віталій Хінєвіч

В Україні стався землетрус

Джерело землетрусу знаходиться 26 км на південний схід від м. Полтава, на глибині 10 км. За класифікацією землетрусів відноситься до відчутних.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Повідомляється, що підземні поштовхи було зафіксовано вранці 8 червня. Землетрус відчувається небагатьма людьми, які знаходяться всередині приміщення; під відкритим небом - тільки в сприятливих умовах. Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше - на верхніх поверхах.

Подібні за силою землетруси з території Полтавської області реєструвалися і раніше, зокрема останні із них 26 травня та 14 січня 2023 року з магнітудами 3,5 та 2,7.