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30.05.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

Синоптики розповіли, яка буде погода в Україні в перший місяць літа

Місячна кількість опадів очікується 49-90 мм, в Карпатах та на Прикарпатті 117-171 мм, що в межах норми.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Синоптики прогнозують середню температуру в червні на рівні +18 +23, а в горах +15 +19, що на 1-1,5 градуса вище за норму.
 
Місячна кількість опадів очікується 49-90 мм, в Карпатах та на Прикарпатті 117-171 мм, що в межах норми.
 
Крім цього зазначається, що бували роки, коли червень в Україні був значно прохолодним. Температура повітря не перевищувала 0 +9 градусів, а в гірських районах, північних, північно-східних, південно-східних, північно-західних областях місцями 0 -3, на високогір’ї Карпат – до -5.
 
Абсолютний максимум температури повітря складав +32..+38.5°, у південних та східних областях місцями +39..+39.8°, в Карпатах та горах Криму +25..+33°.
 

Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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