Синоптики розповіли, яка буде погода в Україні в перший місяць літа

Місячна кількість опадів очікується 49-90 мм, в Карпатах та на Прикарпатті 117-171 мм, що в межах норми.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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