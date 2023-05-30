30.05.2023 18:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули 65 аварійних ситуацій на водоводах

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 65 аварійних ситуацій на водоводах, передає РЕДПОСТ .

Також було впорядковано 76 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтовано 30 водорозбірних колонок.

Напередодні аварійники ліквідували шість пошкоджень на ділянках трубопроводів та відновили 10 оглядових колодязів. Зокрема, у Холодногірському районі було проведено комплекс відновлювальних заходів на магістралі діаметром 250 мм на вулиці Верхньогіївській.

«Аварія сталася на магістралі, яка забезпечує водопостачанням мешканців приватного сектору. Виявивши ушкодження, негайно розпочали усунення та оперативно його ліквідували. Паралельно провели комплекс робіт з благоустрою місць розриттів та підготовки їх до асфальтування. Ці заходи проводяться з проведенням усіх технологічних операцій», - зазначив начальник районної служби Олександр Сірко.

Сьогодні ремонтні бригади розпочали усунення 16 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці відновили газопостачання у під'їзді будинку на Північній Салтівці.



