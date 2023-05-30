30.05.2023 18:50 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області

Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через Держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через Держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області.

Також, завдав авіаційного удару в районі села Уди.

На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.



