    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області
30.05.2023  18:50   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали населені пункти Харківської області

Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через Держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через Держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області. 
 
Також, завдав авіаційного удару в районі села Уди. 
 
На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам'янка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Котлярівка, Берестове Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці фіксують пошкодження внаслідок обстрілів Харківщини.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.05 Надзвичайні події Ворог обстріляв Куп'янський район, попередньо використавши авіабомбу ФАБ-250 30.05 Надзвичайні події У Харківській області засуджено інтернет-агітатора, який закликав ворога наносити ракетні удари 30.05 Надзвичайні події На Харківщині повідомили про підозру бухгалтерці окупантів
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 