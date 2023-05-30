30.05.2023 19:20 Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв Куп'янський район, попередньо використавши авіабомбу ФАБ-250

Внаслідок обстрілу Харківської області пошкоджено багатоповерхівку, є поранений.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що 30 травня близько 15:00 окупанти здійснили обстріл селища міського типу Ківшарівка Куп‘янського району. За попередніми даними, вони використовували керовану бомбу ФАБ-250.

Внаслідок цього пошкоджено багатоповерхівку.

Крім цього зазначається, що окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. Попередньо, з мінометів. Пошкоджено житлові будинки, отримав поранення 72-річний місцевий мешканець.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та зафіксували наслідки збройної агресії рф.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області засуджено інтернет-агітатора, який закликав ворога наносити ракетні удари.



