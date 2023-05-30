30.05.2023 19:20 Віталій Хінєвіч
Ворог обстріляв Куп'янський район, попередньо використавши авіабомбу ФАБ-250
Внаслідок обстрілу Харківської області пошкоджено багатоповерхівку, є поранений.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Повідомляється, що 30 травня близько 15:00 окупанти здійснили обстріл селища міського типу Ківшарівка Куп‘янського району. За попередніми даними, вони використовували керовану бомбу ФАБ-250.
Внаслідок цього пошкоджено багатоповерхівку.
Крім цього зазначається, що окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. Попередньо, з мінометів. Пошкоджено житлові будинки, отримав поранення 72-річний місцевий мешканець.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та зафіксували наслідки збройної агресії рф.
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харківській області засуджено
інтернет-агітатора, який закликав ворога наносити ракетні удари.
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