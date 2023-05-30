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30.05.2023  19:20   Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв Куп'янський район, попередньо використавши авіабомбу ФАБ-250

Внаслідок обстрілу Харківської області пошкоджено багатоповерхівку, є поранений.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 30 травня близько 15:00 окупанти здійснили обстріл селища міського типу Ківшарівка Куп‘янського району. За попередніми даними, вони використовували керовану бомбу ФАБ-250.
Внаслідок цього пошкоджено багатоповерхівку.
 
Крім цього зазначається, що окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ. Попередньо, з мінометів. Пошкоджено житлові будинки, отримав поранення 72-річний місцевий мешканець.
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази та зафіксували наслідки збройної агресії рф.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області засуджено інтернет-агітатора, який закликав ворога наносити ракетні удари.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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