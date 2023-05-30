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30.05.2023  20:00   Віталій Хінєвіч

Енергетики продовжують відновлювати електропостачання у Харківській області

Фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" частково заживили село Яремівка в Оскільській сільській громаді, передає РЕДПОСТ .

енергетики
 
Як повідомив начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, зі світлом вже майже третина села.
 
"Люди повертаються, і ми працюємо, щоб цей процес не зупинявся. Зараз ремонтуємо лінії 0,4 кВ. До цього відновили високовольтну лінію, яка живить у тому числі це село", - зазначив він.
 
Яремівка розташована поблизу села Студенок - одного з найбільших населених пунктів у частині Ізюмського району, яка найбільше постраждала внаслідок бойових дій. Там також продовжуються роботи з відновлення електропостачання: заживлено вже близько 70% споживачів.
 
"Усі підстанції у Яремівці та Студенку відремонтовані. Для їхньої повноцінної роботи було замінено 6 трансформаторів. Зараз триває ремонт розподільчих мереж", - розповів Віталій Борщ.
За його словами, також у найближчих планах енергетиків - заживити перших споживачів у селі Співаківка цієї ж громади.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 65 аварійних ситуацій на водоводах.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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