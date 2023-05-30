30.05.2023 20:00 Віталій Хінєвіч

Енергетики продовжують відновлювати електропостачання у Харківській області

Фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" частково заживили село Яремівка в Оскільській сільській громаді, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, зі світлом вже майже третина села.

"Люди повертаються, і ми працюємо, щоб цей процес не зупинявся. Зараз ремонтуємо лінії 0,4 кВ. До цього відновили високовольтну лінію, яка живить у тому числі це село", - зазначив він.

Яремівка розташована поблизу села Студенок - одного з найбільших населених пунктів у частині Ізюмського району, яка найбільше постраждала внаслідок бойових дій. Там також продовжуються роботи з відновлення електропостачання: заживлено вже близько 70% споживачів.

"Усі підстанції у Яремівці та Студенку відремонтовані. Для їхньої повноцінної роботи було замінено 6 трансформаторів. Зараз триває ремонт розподільчих мереж", - розповів Віталій Борщ.

За його словами, також у найближчих планах енергетиків - заживити перших споживачів у селі Співаківка цієї ж громади.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 65 аварійних ситуацій на водоводах.



