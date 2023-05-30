30.05.2023 10:17 Рита Парфенова

Правоохоронці фіксують пошкодження внаслідок обстрілів Харківщини

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Так, протягом доби з 29 по 30 травня обстрілам з боку армії країни-агресора піддавалися населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували 36 фактів пошкодження будинків та споруд внаслідок обстрілів. Слідчі відкрили кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби під мінометними та артилерійськими обстрілами перебували щонайменше 30 населених пунктів Харківщини.



