30.05.2023 10:44 Рита Парфенова

У Харкові нетверезий водій пропонував хабар патрульним

Загалом за минулу добу патрульні зафіксували 5 фактів пропозиції неправомірної вигоди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію

Зокрема, ввечері 29 травня, на вулиці Тимірязєва патрульні зупинили водія мототранспорту за порушення ПДР.



Під час спілкування інспектори виявили у кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою газоаналізатору Drager на місці, результат якого склав 2.06 проміле.



За не притягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 400 доларів США. Патрульні, неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження.



Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.



На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.



