    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові нетверезий водій пропонував хабар патрульним
30.05.2023  10:44   Рита Парфенова

У Харкові нетверезий водій пропонував хабар патрульним

Загалом за минулу добу патрульні зафіксували 5 фактів пропозиції неправомірної вигоди.

хабар
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію
 
Зокрема, ввечері 29 травня, на вулиці Тимірязєва патрульні зупинили водія мототранспорту за порушення ПДР.

Під час спілкування інспектори виявили у кермувальника ознаки алкогольного сп'яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд. Чоловік погодився пройти огляд за допомогою газоаналізатору Drager на місці, результат якого склав 2.06 проміле.

За не притягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду у сумі 400 доларів США. Патрульні, неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На громадянина патрульні склали адміністративний протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння) КУпАП.
 
Раніше РЕДПОСТ  писав, що нетверезий водій авто в Харківській області влаштував перегони з поліцейськими.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  хабар, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.05 Надзвичайні події На харківському проспекті нетверезий водій намагався підкупити правоохоронців 10.05 Надзвичайні події Харківського адвоката-хулігана спіймали на хабарі 13.04 Надзвичайні події Нетверезий водій пропонував патрульним 10 тисяч хабара у Харкові
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 