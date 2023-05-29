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29.05.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Водій авто в Харківській області влаштував перегони з поліцейськими

Правопорушник не реагував на вимоги зупинитись та намагався втекти від працівників поліції.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Коли автівку нарешті зупинили, водій з ознаками алкогольного спʼяніння відмовився надати свої документи для перевірки, а також не захотів проходити медичне обстеження.
 
Виявили підозрілий автомобіль поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області 27 травня близько 22:55 у місті Первомайський Лозівського району. 
 
Чоловіка доставили до підрозділу поліції та встановили його особу.  Порушником виявився 26-річний мешканець села Червоне Лозівського району.
 
Поліцейські склали щодо нього адміністративні протоколи за ч.1 ст.130, ч.1 ст.122-2, ч.1 ст. 126 та ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Основ'янському районі під час сімейної сварки сталася трагедія.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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