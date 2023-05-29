29.05.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

Водій авто в Харківській області влаштував перегони з поліцейськими

Правопорушник не реагував на вимоги зупинитись та намагався втекти від працівників поліції.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Коли автівку нарешті зупинили, водій з ознаками алкогольного спʼяніння відмовився надати свої документи для перевірки, а також не захотів проходити медичне обстеження.

Виявили підозрілий автомобіль поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області 27 травня близько 22:55 у місті Первомайський Лозівського району.

Чоловіка доставили до підрозділу поліції та встановили його особу. Порушником виявився 26-річний мешканець села Червоне Лозівського району.

Поліцейські склали щодо нього адміністративні протоколи за ч.1 ст.130, ч.1 ст.122-2, ч.1 ст. 126 та ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



