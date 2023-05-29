29.05.2023 15:40 Віталій Хінєвіч

Убив матір і тяжко поранив батька: у Харкові затримали чоловіка

У Основ'янському районі під час сімейної сварки сталася трагедія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

29 травня о 7:36 до правоохоронців надійшла інформація про скоєння домашнього насильства. Правоохоронці, які прибули на місце події, в тамбурі квартири виявили закривавлене тіло жінки без ознак життя.

У квартирі знаходився чоловік із множинними пораненнями. Правоохоронці опитали сусідів та встановили, що до злочину може бути причетний син потерпілих. На його пошуки були орієнтовані наряди поліції.

У результаті 33-річного чоловіка знайшли у Слобідському районі. Він біг без верхнього одягу, а його руки були в крові.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділу поліції № 1 ХРУП № 1 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік погрожував знайомим вибухонебезпечним предметом.



