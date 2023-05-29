29.05.2023 15:20 Віталій Хінєвіч
На Харківщині чоловік погрожував знайомим вибухонебезпечним предметом
За даними слідства, 5 квітня цього року в селищі міського типу Слатине обвинувачений прийшов в гості до своїх знайомих. Проте наміри його були далеко не дружніми. Він почав сваритись з присутніми.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Жінка покликала на допомогу сусіда, який намагався заспокоїти горе-гостя. 26-річний обвинувачений від зауважень ще більше розлютився: він вийшов з будинку, але згодом повернувся з «подарунком». У руках чоловік тримав суббоєприпас 9Н210.
Встановлено, що цей снаряд він виявив на території свого будинку. Боєприпас не розірвався і залишився після обстрілів населеного пункту військами рф. Обвинувачений викопав його з землі та сховав.
Він почав погрожувати всім присутнім вибухом, розмахуючи перед ними снарядом. Одному з гостей таки вдалось виштовхати чоловіка з будинку.
Проте на цьому «доброзичливий» гість не зупинився: він обійшов будинок та погрожував кинути суббоєприпас у відчинене вікно. Один з гостей вихопив у нього з рук снаряд, щоб той не кинув його у кімнату, та переніс у ванну кімнату для безпеки всіх присутніх.
Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області. Досудове розслідування проводив СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що прокуратура розслідує
авіаудар по смт Ківшаріка на Харківщині.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости