29.05.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік погрожував знайомим вибухонебезпечним предметом

За даними слідства, 5 квітня цього року в селищі міського типу Слатине обвинувачений прийшов в гості до своїх знайомих. Проте наміри його були далеко не дружніми. Він почав сваритись з присутніми.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Жінка покликала на допомогу сусіда, який намагався заспокоїти горе-гостя. 26-річний обвинувачений від зауважень ще більше розлютився: він вийшов з будинку, але згодом повернувся з «подарунком». У руках чоловік тримав суббоєприпас 9Н210.

Встановлено, що цей снаряд він виявив на території свого будинку. Боєприпас не розірвався і залишився після обстрілів населеного пункту військами рф. Обвинувачений викопав його з землі та сховав.

Він почав погрожувати всім присутнім вибухом, розмахуючи перед ними снарядом. Одному з гостей таки вдалось виштовхати чоловіка з будинку.

Проте на цьому «доброзичливий» гість не зупинився: він обійшов будинок та погрожував кинути суббоєприпас у відчинене вікно. Один з гостей вихопив у нього з рук снаряд, щоб той не кинув його у кімнату, та переніс у ванну кімнату для безпеки всіх присутніх.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Дергачівському районному суді Харківської області. Досудове розслідування проводив СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що прокуратура розслідує авіаудар по смт Ківшаріка на Харківщині.



