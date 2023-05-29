Який радіаційний фон в Харкові та області на 29 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 29 травня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харкову 0,11-0,13 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,17 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, що який радіаційний фон в Харкові та області на 28 травня.
Комментариев: 0
І ви, і оточуючі сьогодні будуть схильні робити собі маленькі (і не дуже) приємні поблажки. Зірки попереджають про те, що робити це треба в міру, не втрачаючи голови.
У Харкові погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів.
29 травня 1948 року перша миротворча місія ООН – Орган ООН зі спостереження за дотриманням умов перемир'я – розпочала операції в Палестині.
влажность:
давление:
ветер: