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29.05.2023  14:45   Рита Парфенова

У Харкові відновлюють зруйнований ворожим обстрілом будинок (фото)

У одному з районів Харкова продовжуються роботи по відбудові житлового будинку, частково зруйнованого ворожим обстрілом.


У Холодногірському районі триває відновлення житлового будинку, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на міськраду, у Холодногірському районі триває відновлення житлового будинку, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.

Зокрема, спеціалісти АТ «Житлобуд-2» продовжують ремонтувати покрівлю та під’їзд тощо.

Раніше РЕДПОСТ писав, як триває відновлення житлового будинку на вул. Великій Панасівській, який зазнав руйнувань під час обстрілів.

У Холодногірському районі триває відновлення житлового будинку, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.

У Холодногірському районі триває відновлення житлового будинку, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.


Источник:   ХМР
 Тэги:  будинок, харків, агрессия россии
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