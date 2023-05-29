29.05.2023 14:45 Рита Парфенова

У Харкові відновлюють зруйнований ворожим обстрілом будинок (фото)

У одному з районів Харкова продовжуються роботи по відбудові житлового будинку, частково зруйнованого ворожим обстрілом.







Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на міськраду, у Холодногірському районі триває відновлення житлового будинку, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів.



Зокрема, спеціалісти АТ «Житлобуд-2» продовжують ремонтувати покрівлю та під’їзд тощо.

Раніше РЕДПОСТ писав, як триває відновлення житлового будинку на вул. Великій Панасівській, який зазнав руйнувань під час обстрілів.



