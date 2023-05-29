29.05.2023 17:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові відзначили 20-ту річницю Міжнародного дня миротворців ООН

До заходу долучилися представники закладів вищої та середньої освіти, а також українських та іноземних соціокультурних об'єднань країн Бенілюксу, які підтримують українців у країнах тимчасового перебування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Захід пройшов у змішаному форматі в Харківському дипломатичному клубі за участю керівництва та представників Департаменту міжнародного співробітництва, Департаменту у справах сім'ї молоді та спорту, Департаменту по роботі з громадськими об'єднаннями, апарату управління та національних підрозділів Міжнародної асоціації миротворців ООН «Солдати миру» AISP/SPIA України, Чехії, Словаччини, Бельгії, Норвегії, Австрії.

Під час заходу пройшло онлайн-включення учасників делегації юних миротворців Харкова з Відня, які 31 травня візьмуть участь в урочистостях з нагоди річниці руху миротворців у Палаці націй у Женеві. Також учасники обговорили проєкти у сфері гуманітарного співробітництва.



