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29.05.2023  17:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові відзначили 20-ту річницю Міжнародного дня миротворців ООН

До заходу долучилися представники закладів вищої та середньої освіти, а також українських та іноземних соціокультурних об'єднань країн Бенілюксу, які підтримують українців у країнах тимчасового перебування.

ООН
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Захід пройшов у змішаному форматі в Харківському дипломатичному клубі за участю керівництва та представників Департаменту міжнародного співробітництва, Департаменту у справах сім'ї молоді та спорту, Департаменту по роботі з громадськими об'єднаннями, апарату управління та національних підрозділів Міжнародної асоціації миротворців ООН «Солдати миру» AISP/SPIA України, Чехії, Словаччини, Бельгії, Норвегії, Австрії.
 
Під час заходу пройшло онлайн-включення учасників делегації юних миротворців Харкова з Відня, які 31 травня візьмуть участь в урочистостях з нагоди річниці руху миротворців у Палаці націй у Женеві. Також учасники обговорили проєкти у сфері гуманітарного співробітництва.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що виставка Героїв відкрилася у підземці Харкова (фото).
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, оон
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