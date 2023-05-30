30.05.2023 10:59 Рита Парфенова

COVID-19 в Харкові: Останні дані про кількість нових випадків на 30 травня:

За минулу добу офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 26 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 021 особи. Одужало 313 609 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1023 особи.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 16 осіб (із них 12 - мешканці міста Харкова). По чотири позитивних результатів зареєстровано у Лозівському та Чугуївському, по одному – у Богодухівському та Ізюмському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 30 травня.



