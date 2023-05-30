COVID-19 в Харкові: Останні дані про кількість нових випадків на 30 травня:

За минулу добу офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 26 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 021 особи. Одужало 313 609 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1023 особи.
За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 16 осіб (із них 12 - мешканці міста Харкова). По чотири позитивних результатів зареєстровано у Лозівському та Чугуївському, по одному – у Богодухівському та Ізюмському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 30 травня.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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