30.05.2023 11:31 Рита Парфенова

Чоловіки, які збували у Харкові метадон, отримали судовий вирок

За підтримки Салтівської прокуратури суд виніс вирок щодо двох харків’ян, які збували метадон

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслуджбу обласної прокуратури, прокурори довели, що двоє чоловіків, які раніше вже неодноразово мали проблеми із законом, знову вчинили злочин. Цього разу — у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Встановлено, що 48-річний та 39-річний мешканці Харкова вирішили заробляти, розкладаючи закладки з наркотиками по місту. У грудні 2022 року чоловіки придбали великий пакет, у якому містилися згортки з метадоном. Ці згортки обвинувачені розкладали по схованках, фотографували місце та надсилали координати кінцевим покупцям.



Закладників викрили 23 грудня минулого року, коли вони підшукували місце, аби залишити там «товар». У ході обшуків, проведених за місцями мешкання обвинувачених, виявлено та вилучено понад 200 згортків з метадоном.



Московський районний суд м. Харкова визнав винними двох чоловіків у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України). Їм призначено покарання у виді позбавлення волі на 6 років та 6 років 6 місяців позбавлення волі відповідно, з конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області чоловік незаконно придбав канабіс для його подальшого продажу.



