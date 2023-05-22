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22.05.2023  12:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік незаконно придбав канабіс для його подальшого продажу

Чоловік планував заробляти на життя, розкладаючи згортки з наркотиками.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У жовтні 2020 року 23-річний зловмисник, перебуваючи в смт Слатине, незаконно придбав наркотичний засіб канабіс, аби в подальшому збувати його мешканцям Харкова. 
 
Чоловіка викрили в лютому 2021 року. У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, виявлено та вилучено 4 коробки, 2 паперові згортки, зіп-пакети і поліетиленовий пакет, в яких містився канабіс. Також було вилучено електронні ваги та засоби для фасування. 
 
Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Після оголошення вироку чоловіка було взято під варту в залі суду. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували три пожежі.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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