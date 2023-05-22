22.05.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік незаконно придбав канабіс для його подальшого продажу

Чоловік планував заробляти на життя, розкладаючи згортки з наркотиками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У жовтні 2020 року 23-річний зловмисник, перебуваючи в смт Слатине, незаконно придбав наркотичний засіб канабіс, аби в подальшому збувати його мешканцям Харкова.

Чоловіка викрили в лютому 2021 року. У ході обшуку, проведеного за місцем його мешкання, виявлено та вилучено 4 коробки, 2 паперові згортки, зіп-пакети і поліетиленовий пакет, в яких містився канабіс. Також було вилучено електронні ваги та засоби для фасування.

Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд м. Харкова. Після оголошення вироку чоловіка було взято під варту в залі суду. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



