Ворог знову обстріляв Куп'янськ: є поранені

Вранці 22 травня військові рф вкотре обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині.
Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.
Попередньо, внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждали дві місцеві жительки.
76-річна мешканка Куп'янська отримала поранення плеча та знаходиться у середньому стані тяжкості.
У 53-річної жінки пораненням лівої кисті.
За словами очільника ХОВА Олега Синєгубова, у місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.
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День ідеально підходить для ведення самостійного бізнесу, участі у громадських заходах та для занять спортом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень місцями короткочайний дощ, гроза.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічної різноманітності.
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