22.05.2023 12:39 Рита Парфенова

Ворог знову обстріляв Куп'янськ: є поранені

Вранці 22 травня військові рф вкотре обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині.

Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Попередньо, внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждали дві місцеві жительки.



76-річна мешканка Куп'янська отримала поранення плеча та знаходиться у середньому стані тяжкості.



У 53-річної жінки пораненням лівої кисті.



За словами очільника ХОВА Олега Синєгубова, у місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.



