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22.05.2023  12:39   Рита Парфенова

Ворог знову обстріляв Куп'янськ: є поранені

Вранці 22 травня військові рф вкотре обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині.

швидка допомога

Про це у своєму телеграм-каналі написав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник, передає РЕДПОСТ.

Попередньо, внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждали дві місцеві жительки.

76-річна мешканка Куп'янська отримала поранення плеча та знаходиться у середньому стані тяжкості.

У 53-річної жінки пораненням лівої кисті.

За словами очільника ХОВА Олега Синєгубова, у місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.

 

 


Источник:   Генерал Марсель
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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