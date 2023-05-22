Військові рф не припиняють спроби зайняти село на Харківщині

Кілька днів поспіль противник не припиняє спроб покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.
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День ідеально підходить для ведення самостійного бізнесу, участі у громадських заходах та для занять спортом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень місцями короткочайний дощ, гроза.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічної різноманітності.
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