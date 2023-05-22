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22.05.2023  08:15   Рита Парфенова

Військові рф не припиняють спроби зайняти село на Харківщині

Кілька днів поспіль противник не припиняє спроб покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

Війна в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Зазначається, що на Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів:
  • Уди,
  • Гранів,
  • Зелене,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Гатище,
  • Плетенівка,
  • Вовчанськ,
  • Нестерне,
  • Бударки,
  • Кам’янка,
  • Колодязне,
  • Красне Перше,
  • Петро-Іванівка,
  • Фиголівка,
  • Новомлинськ,
  • Западне,
  • Моначинівка,
  • Масютівка,
  • Табаївка,
  • Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 21 травня ворог обстріляв село Циркуни Харківського району.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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