22.05.2023 08:15 Рита Парфенова

Військові рф не припиняють спроби зайняти село на Харківщині

Кілька днів поспіль противник не припиняє спроб покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що на Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи.



Протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів:

Уди,

Гранів,

Зелене,

Стариця,

Огірцеве,

Гатище,

Плетенівка,

Вовчанськ,

Нестерне,

Бударки,

Кам’янка,

Колодязне,

Красне Перше,

Петро-Іванівка,

Фиголівка,

Новомлинськ,

Западне,

Моначинівка,

Масютівка,

Табаївка,

Берестове.

Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 21 травня ворог обстріляв село Циркуни Харківського району.



