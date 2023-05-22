    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 22 травня. Оперативна обстановка від ДСНС
22.05.2023  08:31   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 22 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 21 по 22 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували три пожежі.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, 21 травня бійці ДСНС три рази виїзджали на обстеження місць ворожих обстрілів:

  • о 11:00 був проведен огляд території міста Вовчанськ, яка була піддана обстрілам з боку ворога. Рятувальники з 47-ї державної пожежно-рятувальної частини виявили пошкодження на території 6 приватних житлових будинків.
  • близько 15:25 було обстріляне м. Куп'янськ. О 17:30 стало можливим провести обстеження враженої території рятувальниками 44-ї ДРПЧ. Ними виявлені пошкодження 2 приватних маєтків.
  • о 19:39 бійці 22-ї ДРПЧ з Харкова виїхали до с. Циркуни, куди влучили російські ракети. Одна з них зруйнувала приватний житловий будинок.

На щастя у всіх випадках обійшлось без жертв і постраждалих.

Протягом доби з 21 по 22 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

  • 3 – на ліквідацію пожеж;
  • 3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
  • 7 – для надання допомоги населенню;
  • 1 – чергування;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.05 Надзвичайні події Харківщина на ранок 21 травня. Оперативна обстановка від ДСНС 19.05 Надзвичайні події У Харкові з вогню врятували чоловіка 19.05 Надзвичайні події На Харківщині внаслідок обстрілів сталися пожежі. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 