22.05.2023 08:31 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 22 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 21 по 22 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували три пожежі.



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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, 21 травня бійці ДСНС три рази виїзджали на обстеження місць ворожих обстрілів:

о 11:00 був проведен огляд території міста Вовчанськ, яка була піддана обстрілам з боку ворога. Рятувальники з 47-ї державної пожежно-рятувальної частини виявили пошкодження на території 6 приватних житлових будинків.

близько 15:25 було обстріляне м. Куп'янськ. О 17:30 стало можливим провести обстеження враженої території рятувальниками 44-ї ДРПЧ. Ними виявлені пошкодження 2 приватних маєтків.

о 19:39 бійці 22-ї ДРПЧ з Харкова виїхали до с. Циркуни, куди влучили російські ракети. Одна з них зруйнувала приватний житловий будинок.

На щастя у всіх випадках обійшлось без жертв і постраждалих.



Протягом доби з 21 по 22 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

3 – на ліквідацію пожеж;

3 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

7 – для надання допомоги населенню;

1 – чергування;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.







