Харківщина на ранок 22 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 21 по 22 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували три пожежі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ ДСНС, 21 травня бійці ДСНС три рази виїзджали на обстеження місць ворожих обстрілів:
На щастя у всіх випадках обійшлось без жертв і постраждалих.
Протягом доби з 21 по 22 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.
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День ідеально підходить для ведення самостійного бізнесу, участі у громадських заходах та для занять спортом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень місцями короткочайний дощ, гроза.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічної різноманітності.
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