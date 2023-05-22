22.05.2023 08:52 Рита Парфенова

Пошкоджене майно баз відпочинку, поранена людина, вбиті свійськи тварини: наслідки обстрілів Харківщини на ранок 22 травня

Протягом останньої доби населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області були обстріляні окупантами з використанням артилерії, мінометів та ракетного озброєння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок ракетного удару по с. Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок обстрілв зазнали пошкоджень шість житлових будинків та господарчі споруди.



У Чугуєві ворожими обстрілами пошкоджено будівлі 2-х баз відпочинку, а також катамарани та човни.





У смт Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.





