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22.05.2023  08:52   Рита Парфенова

Пошкоджене майно баз відпочинку, поранена людина, вбиті свійськи тварини: наслідки обстрілів Харківщини на ранок 22 травня

Протягом останньої доби населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області були обстріляні окупантами з використанням артилерії, мінометів та ракетного озброєння.

наслідки обстрілів Харківщини 21 травня 2023 року
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок ракетного удару по с. Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок обстрілв зазнали пошкоджень шість житлових будинків та господарчі споруди.

У Чугуєві ворожими обстрілами пошкоджено будівлі 2-х баз відпочинку, а також катамарани та човни.

наслідки обстрілів Харківщини 21 травня 2023 року

У смт Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.
 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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