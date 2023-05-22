Пошкоджене майно баз відпочинку, поранена людина, вбиті свійськи тварини: наслідки обстрілів Харківщини на ранок 22 травня

Протягом останньої доби населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області були обстріляні окупантами з використанням артилерії, мінометів та ракетного озброєння.
У Вовчанську Чугуївського району внаслідок обстрілв зазнали пошкоджень шість житлових будинків та господарчі споруди.
У Чугуєві ворожими обстрілами пошкоджено будівлі 2-х баз відпочинку, а також катамарани та човни.
У смт Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.
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День ідеально підходить для ведення самостійного бізнесу, участі у громадських заходах та для занять спортом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень місцями короткочайний дощ, гроза.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічної різноманітності.
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