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22.05.2023  09:09   Рита Парфенова

На Харківщині чоловік підірвався на міні у власному дворі

Ще один випадок підриву на невідомому вибуховому предметі стався на Харківщині.


Фото з відкритих джерел

небезпечно міни

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

У селі Кам’янка Ізюмської громади постраждав 61-річний чоловік.

Перебуваючи на на території власного приватного домоволодіння, чоловік підірвався на невідомому боєприпасі.

Постаждалий госпіталізований з пораненням. Наразі перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм.

РАніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 20 по 21 травня сталося два випадки поранення людей через підриви на протипіхотних мінах типу ПФМ-1 «Пелюстка».


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, вибух, харків, агрессия россии
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