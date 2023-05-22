22.05.2023 09:09 Рита Парфенова

На Харківщині чоловік підірвався на міні у власному дворі

Ще один випадок підриву на невідомому вибуховому предметі стався на Харківщині.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

У селі Кам’янка Ізюмської громади постраждав 61-річний чоловік.



Перебуваючи на на території власного приватного домоволодіння, чоловік підірвався на невідомому боєприпасі.



Постаждалий госпіталізований з пораненням. Наразі перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм.



РАніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 20 по 21 травня сталося два випадки поранення людей через підриви на протипіхотних мінах типу ПФМ-1 «Пелюстка».



