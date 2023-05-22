На Харківщині чоловік підірвався на міні у власному дворі

Ще один випадок підриву на невідомому вибуховому предметі стався на Харківщині.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.
У селі Кам’янка Ізюмської громади постраждав 61-річний чоловік.
Перебуваючи на на території власного приватного домоволодіння, чоловік підірвався на невідомому боєприпасі.
Постаждалий госпіталізований з пораненням. Наразі перебуває на лікуванні у медичному закладі м. Ізюм.
РАніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 20 по 21 травня сталося два випадки поранення людей через підриви на протипіхотних мінах типу ПФМ-1 «Пелюстка».
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День ідеально підходить для ведення самостійного бізнесу, участі у громадських заходах та для занять спортом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень місцями короткочайний дощ, гроза.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічної різноманітності.
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