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22.05.2023  09:31   

У Харкові кілька місяців розкрадали СТО

Крадії затримані, відкрита кримінальна справа.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
За його словами, оперативні працівники затримали двох чоловіків у віці 28 і 35 років, які протягом трьох місяців минулого року вчиняли крадіжки обладнання для ремонту автомобілів з території СТО (станції технічного обслуговування) у Шевченківському районі Харкова.
 
За вчинені дії відомості про цих осіб були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з частиною 4 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.

 

Тэги:  крадіжка, харків
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