22.05.2023 10:15 Рита Парфенова

Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Володимир Тимошко розповів, що 21 травня масованим ударам з боку армії країни-агресора піддавалися населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували за длбу 18 фактів пошкодження будинків та споруд внаслідок обстрілів. Слідчі відкрили кримінальні провадження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби артилерійських та мінометних обстрілів з боку загарбників зазнали більше 20 населених пунктів Харківської області.



