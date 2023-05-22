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22.05.2023  10:43   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 травня

У період з 19 по 21 травня офіційно зареєстровано 58 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 89 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 7461 осіб. Одужало 313 069 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним спостереженням 1292 особи. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли чотири людини.

Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 70 осіб (із них 58 - мешканці міста Харкова). Сім позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, шість – у Куп'янському, по два – у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 18 травня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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