    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 травня
18.05.2023  14:40   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 23 випадки зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 47 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 620 осіб. Одужало 312 649 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1590 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, жодна людина не померла.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 17 травня.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.05 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 17 травня 16.05 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 травня 15.05 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 травня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 