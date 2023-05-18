18.05.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 23 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 47 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 620 осіб. Одужало 312 649 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1590 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, жодна людина не померла.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 17 травня.



