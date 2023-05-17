Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 17 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 13 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 31 випадок зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 573 особи. Одужало 312 578 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1614 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п'яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 15 осіб (із них 13 – мешканці міста Харкова). Вісім позитивних результатів зареєстровано в Богодухівському, п'ять – у Лозівському, два – в Ізюмському, один – у Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 16 травня.
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