17.05.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

Поліцейські у Харкові розшукували дівчинку

До правоохоронців звернувся батько зниклої дівчинки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

16 травня до відділу поліції надійшло повідомлення від 61-річного мешканця Основ'янського району Харкова. Заявник повідомив про зникнення 13-річної доньки.

Працівники сектору ювенальної превенції виявили дівчину біля одного із торговельно-розважальних центрів міста. Поліцейські встановили, що неповнолітня зранку пішла гуляти і в неї розрядився мобільний телефон.

Працівники поліції повернули розшукану дівчину батькам та провели з ними профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.



