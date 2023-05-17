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17.05.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Поліцейські у Харкові розшукували дівчинку

До правоохоронців звернувся батько зниклої дівчинки.

зникла дівчинка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
16 травня до відділу поліції надійшло повідомлення від 61-річного мешканця Основ'янського району Харкова. Заявник повідомив про зникнення 13-річної доньки. 
 
Працівники сектору ювенальної превенції виявили дівчину біля одного із торговельно-розважальних центрів міста. Поліцейські встановили, що неповнолітня зранку пішла гуляти і в неї розрядився мобільний телефон. 
 
Працівники поліції повернули розшукану дівчину батькам та провели з ними профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що неповнолітню розповсюджувачку наркотиків затримали на дитячому майданчику у Харкові (фото).
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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