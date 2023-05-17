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17.05.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові на території АЗС згорів автомобіль

17 травня о 9:13 на номер «101» надійшов виклик на пожежу, що сталась на території АЗС.

пожежа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Після заправки скрапленим газом спалахнув моторний відсік легковика «Chevrolet Aveo» 2008 року випуску.
 
За лічені хвилини рятувальники 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини разом з колегами з Луганщини прибули до місця події. На той час легковик вже горів майже весь. Площа, охоплена вогнем, склала 4 кв.м.
 
Вогнеборці відразу подали пожежний ствол на гасіння та ще один на охолодження ємності зі скрапленим газом, щоб запобігти вибуху. Збивши полум’я, рятувальники перекрили газовий вентиль в машині та охолодили бак. 
 
О 09:24 пожежу вдалось локалізувати та о 09:28 повністю ліквідувати. Завдяки професіоналізму і оперативності працівників ДСНС обійшлось без жертв і постраждалих, вдалось запобігти вибуху і розповсюдження вогню на будівлю і устаткування АЗС.
 
Причина виникнення пожежі та збитки від неї встановлюються.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що цивільний чоловік загинув внаслідок обстрілу Куп'янська.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  пожежа, харків
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