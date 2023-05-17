Цивільний чоловік загинув внаслідок обстрілу Куп'янська

Щонайменше 24 населені пункти Харківщини потерпали від ворожих обстрілів минулої доби.
Авіаударів ворога зазнали Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка та Табаївка, під артилерійським та мінометним вогнем були Козача Лопань, Нестерне, Стариця, Дворічанське, Кам'янка, Дворічна, Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти.
Внаслідок обстрілу Куп'янська, на жаль, загинув цивільний чоловік 50 років.
У с. Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено щонайменше 3 приватних житлових будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.
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