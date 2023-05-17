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17.05.2023  09:21   Рита Парфенова

Цивільний чоловік загинув внаслідок обстрілу Куп'янська

Щонайменше 24 населені пункти Харківщини потерпали від ворожих обстрілів минулої доби.

вибух
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, підвогнем загарбників були населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів..

Авіаударів ворога зазнали Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка та Табаївка, під артилерійським та мінометним вогнем були Козача Лопань, Нестерне, Стариця, Дворічанське, Кам'янка, Дворічна, Куп’янськ, Вовчанськ та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу Куп'янська, на жаль, загинув цивільний чоловік 50 років.

У с. Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено щонайменше 3 приватних житлових будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 травня 2023 року.


 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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