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17.05.2023  08:45   Рита Парфенова

Гранати знайшли в автомобілі, який їздив Харковом

Правоохоронці знайшли зброю в салоні автвки, яку зупинили для перевірки

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
За його словами, вибухові предмети були в автівці "OPEL", якою керував 23-річний чоловік. Це авто з метою перевірки транспортного засобу зупинили на блокпосту працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 ХРУП № 3. Правоохоронці провели огляд і виявили дві гранати Ф-1.
 
Речові докази направлені на експертизу. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі поліцейські викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів.

 


Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  граната, зброя, харків
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