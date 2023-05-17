17.05.2023 08:45 Рита Парфенова

Гранати знайшли в автомобілі, який їздив Харковом

Правоохоронці знайшли зброю в салоні автвки, яку зупинили для перевірки

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, вибухові предмети були в автівці "OPEL", якою керував 23-річний чоловік. Це авто з метою перевірки транспортного засобу зупинили на блокпосту працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 ХРУП № 3. Правоохоронці провели огляд і виявили дві гранати Ф-1.

Речові докази направлені на експертизу. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Р аніше аніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі поліцейські викрили чоловіка у зберіганні боєприпасів.



