17.05.2023 08:20 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 17 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року підрозділи ДСНС на ліквідацію наслідків, спричинених ворожими обстрілами, не залучались.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 травня.

Загалом, протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

5 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 130 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 15 по 16 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів.









