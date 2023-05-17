Харківщина на ранок 17 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року підрозділи ДСНС на ліквідацію наслідків, спричинених ворожими обстрілами, не залучались.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 травня.
Загалом, протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж;
5 – для надання допомоги населенню;
2 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 130 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 15 по 16 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів.
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