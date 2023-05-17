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17.05.2023  08:20   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 17 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року підрозділи ДСНС на ліквідацію наслідків, спричинених ворожими обстрілами, не залучались.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 травня.

Загалом, протягом доби з 16 по 17 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж;
5 – для надання допомоги населенню;
2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 130 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 15 по 16 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів.



 


Источник:   ГУ ДСНСhttps://www.facebook.com/DSNSKHARKIV/posts/pfbid02N8Nzfk4j3QXjj7UH2DPoLVqJSqzjTc5Sr3RXAqJFigYMe68qfdJVk8jJi6aSdMc4l?__cft__[0]=AZUxdeo-UitvQWVA4eOaIhUY9WMlg36A9oQ6Ukt4uEWoQmcPxKRmoi2vcs7Vkh3wofKZLHeOaBmf6wWHQmRE1So82-1VK_jCeDdYvYndL5Y2mGSn-BllAreKu
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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