17.05.2023 07:30 Рита Парфенова

17 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Цього дня професійне свято відзначають програмісти, сисадміни, редактори інтернет-видань та усі фахівці, які щодня працюють з інформаційними технологіями.

2006 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 17 травня Всесвітнім днем електрозв'язку та інформаційного суспільства.



До 2006 року цей день святкувався як Міжнародний день електрозв'язку чи Всесвітній день телекомунікацій. Це свято відзначалось з 1969 року за рішенням сесії Адміністративної ради Міжнародної спілки електрозв'язку. Дата обрана у зв'язку з тим, що 17 травня 1865 року, після двох з половиною місяців важких переговорів, у Парижі було підписано першу міжнародну Телеграфну Угоду, і було засновано міжнародний Телеграфний Союз, з 1932 року – Міжнародний Союз Електрозв'язку.



Зараз це професійне свято всіх програмістів, системних адміністраторів, інтернет-провайдерів, веб-дизайнерів, редакторів інтернет-видань та інших людей, зайнятих у сфері інформаційних технологій. А мета цього свята – сприяти підвищенню рівня поінформованості про можливості, які може принести суспільствам та країнам використання Інтернету та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), а також шляхи подолання «цифрового розриву».



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Ідею про заснування 17 травня Міжнародним днем боротьби з гомофобією подав французький письменник та вчений Луї-Жорж Тен. Основним завданням цього мало стати привернення суспільної уваги до геїв, лесбіянок, бісексуалів і транссексуалів, особливо в тих країнах, де питання сексуальності досі вважаються табу, а сексуальні меншини піддаються дискримінації. День було обрано невипадково – саме 17 травня 1990 року Генеральна асамблея Всесвітньої організації охорони здоров'я виключила гомосексуальність зі списку психічних захворювань.



Тен, редактор «Словника гомофобії», висловив сподівання, що цей день допоможе змінити на краще життя тих людей, які цього найбільше потребують: «Ми хочемо показати, що боротьба з гомофобією – це справа не тільки самих геїв, лесбіянок та транссексуалів, ця боротьба – також справа влади та воля всього суспільства».



Для заснування Міжнародного дня боротьби з гомофобією було підписано петицію до ООН та всіх держав. Дерек Леннард із британської Асоціації геїв та лесбіянок заявив: «Не можу собі уявити людину, яка б не погодилася з тим, що написано в петиції, і не підтримала б цю міжнародну кампанію. Сподіваюся, що протягом наступних кількох тижнів ми покажемо світові, що ми можемо поєднатися у боротьбі з гомофобією».

Також цього дня

1718 року англійський юрист Джеймс Пакл запатентував перший у світі кулемет.



1749 – народився Едуард Дженнер, англійський лікар, хірург, творець вакцини проти віспи.



1792 – 24 брокери, що сховалися від сонця під тінню розлогого дерева, засновують Нью-Йоркську фондову біржу. Там, де росло дерево, сьогодні розташована Уолл-стріт.



1805 – у Бонні відбулася прем'єра «Крейцерової сонати» Бетховена.



1846 – бельгієць Адольф Сакс запатентував саксофон.



1861 – у лондонському Кінгз-коледжі було вперше публічно продемонстровано кольорову фотографію, зроблену за методом шотландського фізика Джеймса Максвелла (1831–1879). Як фотографований об'єкт Максвелл вибрав бант із картатої шотландки на тлі чорного оксамиту.



1916 - в Англії вперше у світі здійснено перехід на літній час.



1944 – ліквідація Кримської АРСР. Однієї ночі – на 18 травня – близько 200 тисяч кримських татар вивезено з Криму на поселення до районів Середньої Азії, Приуралля та Верхнього Поволжя.



1961 – народилася Енія Бреннан, знаменита ірландська співачка та композитор.



1963 – у Монтереї (штат Каліфорнія) відбувається перший фолк-фестиваль, на якому виступають Джоан Баез, Боб Ділан, Піт Сігер.



1991 – з'явився перший Інтернет-сервер та затверджено стандарт для сторінок WWW (World Wide Web).



1997 – Пол Маккартні отримав по Інтернету за 30 хвилин понад 3 мільйони питань (світовий рекорд).



2000 – у Копенгагені у фіналі Кубка УЄФА турецький «Галатасарай» після нульової нічиєї в основний та додатковий час обіграв лондонський «Арсенал» за пенальті 4:1. Вперше в історії один із призів європейського футболу дістався представникам Туреччини.

Іменини відзначають:

Ісаак, Кирило, Марія, Микита, Пелагея.



