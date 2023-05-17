17.05.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 17 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День обіцяє бути сповнений великою кількістю суперечок. Якщо ви хочете вийти з них переможцем, знайдіть із опонентом спільні інтереси, встановивши особистий контакт.





Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну може здатися дуже приваблива можливість, пов'язана з фінансами, - якщо він відмовиться від неї, то довго про це шкодуватиме. Можливо, новий проект вимагатиме від Овна відмовитись від старого плану дій або навіть піти назад у якомусь питанні. Якщо Овен впевнений у тому, що його нові кроки будуть набагато ефективнішими за колишні, йому варто ризикнути. Якщо ж ні – чи потрібно міняти шило на мило?

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець має всі шанси зробити щось дуже корисне не тільки для себе, а й для інших, але тільки в тому випадку, якщо він зуміє донести до оточуючих суть своїх новаторських ідей. Зірки обіцяють Тельцю, що його інтелектуальний потенціал досягне надхмарних висот, проте спілкування з оточуючими буде його слабким місцем. Тільки покликавши на допомогу терпіння та дипломатію, Тельцю вдасться обійтися без сварок та просунутися вперед у здійсненні своїх задумів.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Обставини не дадуть Близнюкам можливості розслабитися та зайнятися тим, чим вони вважають за потрібне. Навпаки, вони постійно смикатимуть їх, вимагаючи активних дій. Волею-неволею Близнюкам доведеться прийняти ці правила гри, і наприкінці дня вони навіть можуть увійти до смаку. У процесі Близнюки здатні з подивом виявити, що їхній мозок працює на подив ясно і чітко, пропонуючи їм витончені ходи, до яких вони раніше не додумалися б.

Рак (22 червня – 23 липня)

Щастя Рака – у його власних руках! Точніше, у його власній голові. Зірки стверджують, що силою думки Рак цілком здатний змінити світ довкола. Чи не впевнені в якійсь справі? Скажіть, що воно вам під силу. Чи відчуваєте занепад сил? Переконайтеся в тому, що ви сповнені енергії та ентузіазму! Зірки обіцяють: як ви скажете так і буде. Головне для Раку – мислити у правильному ключі, адже не лише позитивні думки мають здатність збуватись!

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Лева можуть виникнути труднощі із самоорганізацією та дисципліною: йому раптом захочеться порушити свій одноманітний життєвий ритм. Не опирайтеся цьому почуттю! Зірки обіцяють, що піддавшись бажанню зробити щось спонтанне, від душі, Лев не помилиться. Цей порив може принести в його життя нові враження та емоції, а також дати початок новим проектам, які можуть виявитися успішними.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві буде важко зосередитися на чомусь одному, адже навколо стільки цікавого, що очі розбігаються! Протягом дня життя здатне раз у раз підкидати їй щось цікаве, що змушує перемикати свою увагу. Нові враження, люди, ідеї, плани, справи… Здібності Діви до концентрації близькі до абсолютного мінімуму. Натомість Діва буде відкрита для будь-яких нових віянь та ідей. Якщо, звичайно, влетівши в одне вухо, вони тут же не вилетять з іншого.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези демонструватимуть чудову бійцівську форму! І оточуючі зможуть це гідно оцінити, адже воювати Терези збираються саме з ними. Втім, в очах Терезів все може виглядати прямо навпаки: з їхньої точки зору саме оточуючі провокуватимуть їх, змушуючи захищатися. Але факт є факт: Терези будуть схильні добиватися свого, мало звертаючи уваги на чужу думку та чужі інтереси.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Думки Скорпіона здатні легко перескакувати з одного на інше – у його голові буде тісно від ідей! Це зовсім не означає, що всі його думки виявляться цінними, проте розум Скорпіона буде відкритий і вільний від шаблонів, а значить, можливість зробити якусь дуже вдалу ідею в нього велика. Головне - зуміти виділити дійсно варті думки із загальної маси. А ось саме з цим, як обіцяють зірки, у Скорпіона можуть бути проблеми.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець здатний з головою захопитися будь-якою, навіть найдрібнішою, проблемою. Нав'язлива мелодія, що гримить у голові; робоче питання, що не дає спокою; сильні емоції з найменшого приводу – все це вибиватиме Стрільця з колії, заважаючи йому зосередитися на чомусь дійсно важливому. Втім, у цього є і свої плюси: поринаючи у свій мікросвіт, Стрілець здатний зрозуміти суть речей до атомів та молекул. Це допоможе йому у справах, які потребують прискіпливості та конкретики.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки радять Козерогу пошукати свій шлях якщо і не до оточуючих сердець, то хоча б до їхніх розумів. Люди, чия думка для Козерога небайдужа, зуміють повною мірою оцінити його нові ідеї та нестандартний підхід. Згодом це дозволить йому зміцнити своє становище чи підвищити свій статус. Так що, Козерога, не гайте часу: якщо ви хочете продемонструвати свій інтелект у найвигіднішому світлі – сміливо йдіть вперед!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У голові у Водолія може з'явитися чимало ідей щодо домашнього господарства, облаштування дачі чи будинку. Щойно з'явившись, вони вимагатимуть від нього рішучих дій. Ну а оскільки самі такі справи не робляться, Водолій захоче підключити до здійснення своїх планів домочадців. Такий командирський настрій здатний забезпечити Водолію чимало претензій із боку близьких людей. Справи справами, але командувати навіщо? Та й чи так Водолій упевнений у своїх грандіозних планах?

Риби (20 лютого – 20 березня)

У будинку Риб або на їхньому робочому столі може панувати жахливий безлад - Риби, навіть якщо захочуть, навряд чи зможуть позбутися безладу. Зірки кажуть, що в їхньому житті будуть зміни, і хаос навколо – лише відображення цього процесу. Риби будуть надто захоплені новими глобальними ідеями та планами, щоб витрачати час на банальне прибирання. Втім, зробити це їм все ж таки не зашкодить – якщо й не сьогодні, то хоча б через день.



