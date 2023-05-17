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17.05.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 17 травня

Вночі небо вкрите хмарами, але вже вранці вони зникнуть та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+19°C (відчувається як +13°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+24°C (відчувається як +22°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +23°...+18°C (відчувається як +21°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У середу, 17 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,59. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

 

Народні прикмети

Зозуля кує — до хорошої погоди.
Горобці зграйками носяться по небу — до вітряної погоди.
Сон, який приснився в ніч проти 17 травня, здійсниться протягом двох тижнів.
Дощ цього дня приносить врожай чистий і достатній.

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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