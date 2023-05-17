Прогноз погоди у Харкові на 17 травня

17.05.2023 06:00

Вночі небо вкрите хмарами, але вже вранці вони зникнуть та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +11°...+19°C (відчувається як +13°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +22°...+24°C (відчувається як +22°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +23°...+18°C (відчувається як +21°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.

У середу, 17 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,59. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу.

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