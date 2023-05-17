Прогноз погоди у Харкові на 17 травня

Вночі небо вкрите хмарами, але вже вранці вони зникнуть та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
У середу, 17 травня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці сталися чотири спалахи класу С, максимальним з яких був спалах класу С2,59. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалаху М-класу.
Зозуля кує — до хорошої погоди.
Горобці зграйками носяться по небу — до вітряної погоди.
Сон, який приснився в ніч проти 17 травня, здійсниться протягом двох тижнів.
Дощ цього дня приносить врожай чистий і достатній.
День обіцяє бути сповнений великою кількістю суперечок. Якщо ви хочете вийти з них переможцем, знайдіть із опонентом спільні інтереси, встановивши особистий контакт.
Вночі небо вкрите хмарами, але вже вранці вони зникнуть та протягом усього дня у Харкові буде стояти ясна погода. Без опадів.
Цього дня професійне свято відзначають програмісти, сисадміни, редактори інтернет-видань та усі фахівці, які щодня працюють з інформаційними технологіями.
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