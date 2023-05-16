16.05.2023 08:18 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 16 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 15 по 16 травня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Загалом про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 травня.

Загалом протягом доби з 15 по 16 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

16 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинений ворожими обстрілами;

9 – для надання допомоги населенню;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення.





