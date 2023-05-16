Харківщина на ранок 16 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 15 по 16 травня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом.
Загалом про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 травня.
Загалом протягом доби з 15 по 16 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення.
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