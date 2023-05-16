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16.05.2023  08:18   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 16 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 15 по 16 травня 2023 року зафіксована одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Загалом про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 16 травня.

Загалом протягом доби з 15 по 16 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

  • 16 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинений ворожими обстрілами;
  • 9 – для надання допомоги населенню;
  • 5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення.
 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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