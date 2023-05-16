16.05.2023 08:36 Рита Парфенова

Ворожі обстріли вбивають цивільних, трощать будинки: ранкове зведення стану на Харківщині

Минулої доби військові рф обстрілювали з артилерії, мінометів та з використанням авіації населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.



Військові росії обстріляли селище Дворічна на Харківщині

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп'янського району, на жаль, загинули 2 цивільних – чоловік і жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований.



Вчора ввечері ворог масовано обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні, кілька снарядів влучило у відкриту місцевість.



У с. Тищенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.



В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення.



