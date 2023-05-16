Ворожі обстріли вбивають цивільних, трощать будинки: ранкове зведення стану на Харківщині

Минулої доби військові рф обстрілювали з артилерії, мінометів та з використанням авіації населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.
Внаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп'янського району, на жаль, загинули 2 цивільних – чоловік і жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований.
Вчора ввечері ворог масовано обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні, кілька снарядів влучило у відкриту місцевість.
У с. Тищенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.
В області тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 99 вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення.
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